Деревенский житель пожаловался в прокуратуру на плохую воду

14.10.2019 19:06 154

Прокуратура Дзержинского района провела проверку водоснабжения в деревне Галкино после обращения местного жителя.

По результатам лабораторных испытаний установлено, что вода из скважины не соответствует требованиям СанПиН по показателю железо, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 14 октября.

В адрес Водоканала было внесено представление, после рассмотрения которого, в деревне начали работы по установке станции обезжелезивания воды.

Руководителя филиала предприятия оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Фото: Pixabay.com