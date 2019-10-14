Мосальские первоклашки учились дольше положенного

14.10.2019 18:50 164

Прокуратура Мосальского района выявила, что в некоторых школах занятия с учениками 1-х классов длятся 45 минут, что дольше установленного законом времени. Некорректный режим занятий закреплен в документации образовательных учреждений, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 14 октября. Прокурор внес протесты и локальные акты изменили в соответствии с действующими нормами. Фото: Pixabay.com



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