Легковушка и скутер столкнулись в Кирове

14.10.2019 20:46 79

Около часа дня в понедельник, 14 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Кирове. На улице Ленина столкнулись автомобиль Peugeot Partner и скутер Honda. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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