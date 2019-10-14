Калужанки взяли «серебро» на первенстве мира

14.10.2019 17:39 197

Обнинская команда «Глория» завоевала «серебро» первенства мира по фитнес-аэробике, сообщила Администрация наукограда в понедельник, 14 октября.

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