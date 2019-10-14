Спортсменам вручили призы губернатора

14.10.2019 13:52 95

13 октября, в воскресенье, в Калуге завершились соревнования по полиатлону на призы Губернатора Калужской области, сообщил минспорта. В состязаниях участвовали более 100 атлетов из России и Белоруссии. Кубки и медали, завоеванными спортсменами, уехали в Иркутскую, Ярославскую, Белгородскую, Владимирскую, Московскую области. Общекомандную победу среди спортивных клубов одержали воспитанники СШОР «Многоборец». Фото: Министерство спорта Калужской области



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