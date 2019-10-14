Атака вирусов ослабла на прошлой неделе

14.10.2019 13:24 108

На 41 неделе общее количество больных ОРВИ снизилось на 6,9%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 14 октября.

Заболеваемость на 21% ниже эпидемического порога, случаев гриппа не зарегистрировано.

При лабораторных исследованиях в 4 образцах обнаружена РНК парагриппа, в 1 - РНК вируса респираторно-синцитиальной инфекции, в 1 - аденовирусы и в 6 - прочие вирусы ОРВИ.

Фото: Pixabay.com