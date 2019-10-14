Водитель, сбивший насмерть мотоциклиста, предстанет перед судом

14.10.2019 13:15 174

Полицией закончено расследование по делу об аварии на Московской улице, которая произошла в мае этого года, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 14 октября.

Водитель отечественного автомобиля, поворачивая налево, попытался «проскочить» перед потоком и сбил мотоцикл с двумя людьми.

В результате полученных травм мотоциклист скончался в больнице, а его пассажир получил тяжелые травмы.

Материалы дела направлены в суд.

Нарушителю грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.