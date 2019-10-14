Малолетних нарушителей познакомили со служебными собаками

14.10.2019 13:14 117

Сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей свозили своих подопечных на экскурсию в кинологическую службу МВД.

Кинолог и ветврач познакомили детей с животными, рассказали о том, как отбирают, тренируют и ухаживают за служебными собаками.

Мероприятие было направлено на преодоление асоциального поведения подростков, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 14 октября.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.