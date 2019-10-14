Пожарные тушили квартиру рано утром в Тарусе

14.10.2019 10:49 226

В 5:46 утра в понедельник, 14 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Тарусе. Загорелась квартира в доме на улице Цветаева. На месте происшествия работали 5 человек и 2 спецмашины пожарно-спасательных подразделений, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали. Жертв нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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