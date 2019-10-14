Пешеход попал под колеса иномарки в Калуге

В 8:23 в понедельник, 14 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.
Автомобиль «Киа Оптима» сбил пешехода на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Ленина.
На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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