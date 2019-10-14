Вор-рецидивист обокрал сельских бюджетников

14.10.2019 10:37 215

Стражи порядка задержали 44-летнего вора-рецидивиста в Тарусском районе, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 14 октября. Полицейские установили, что мужчина был ранее судим за тяжкое преступление. По версии следствия, злоумышленник совершил серию краж из сельских МУПов и учреждений культуры на территории района. Сумма причиненного ущерба составила 20 тысяч рублей. Оперативники проверяют гражданина на причастность к похожим хищениям, совершенным в Рязанской области. Фото: Pixabay.com



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