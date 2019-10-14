Молодая девушка попалась на продаже «соли»

14.10.2019 10:18 367

Калужские полицейские задержали 22-летнюю жительницу Людинова по подозрению в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 14 октября.

По версии следствия, девушка приобрела крупную партию синтетического дурмана, который называют «солью», расфасовала по мелким пакетам и сделала «закладки».

Стражи порядка изъяли в общей сложности 988 граммов запрещенного вещества при досмотре подозреваемой, у нее дома и из тайников.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере».

Девушке грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.