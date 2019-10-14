Два автомобиля сгорели в аварии на Киевской трассе

14.10.2019 09:35 517

В понедельник, 14 октября, в 6:20 поступило сообщение о ДТП в Сухиничском районе. На 258 километре Киевской трассы столкнулись три автомобиля: самосвал «ГАЗ-53», грузовик «Хова» и легковушка «Шевроле». После удара иномарки загорелись. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада медиков скорой помощи. Фото: Pixabay.com



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