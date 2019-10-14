Жилой дом горел в воскресенье в Калуге

14.10.2019 08:34 532

В воскресенье, 13 октября, в 12:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Загорелся частный жилой дом на улице Хрустальной. На месте происшествия работали 16 человек и 4 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь потушили, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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