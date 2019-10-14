BMW и Citroen столкнулись под Малоярославцем

14.10.2019 07:50 418

Около 10:30 в воскресенье, 13 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе.

На 117 километре Киевской трассы столкнулись автомобили BMW и Citroen, после чего немецкая иномарка съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.