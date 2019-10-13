«Газель» и «Приора» не поделили дорогу под Малоярославцем

13.10.2019 10:04 168

В субботу, 12 октября, в 15:19 спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. Автомобили «Газель» и «Лада Приора» столкнулись на улице Шоссейной поселке Афанасово. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ДПС и медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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