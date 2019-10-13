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Житель Козельска угрожал расправой девочкам-подросткам

13.10.2019 08:08 0 301
Житель Козельска угрожал расправой девочкам-подросткам

В козельское отделение полиции обратились родители несовершеннолетних девочек с заявлением об угрозе убийством в адрес их детей.

Стражи порядка «по горячим следам» задержали 48-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 12 октября.

Мужчине не понравилось, что подростки веля себя шумно и громко смеялись на улице.

Он вынул из кармана куртки ракетницу «Сигнал охотника», привел в действие, и стал угрожать детям убийством.

Выяснилось, что гражданин уже находился под следствием по аналогичному делу.

Нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.


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