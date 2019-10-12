Иностранцу не повезло: полицейский распознал подделку

12.10.2019 11:16 248

В Боровском районе 33-летний иностранный гражданин предоставил стражу порядка фальшивую миграционную карту. Экспертиза показала, что документ был распечатан на лазерном принтере, сообщила пресс-служба УМВД в субботу, 12 октября. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, ему грозит до года тюрьмы. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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