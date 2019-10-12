«Тойота» въехала в дерево на улице Огарева

12.10.2019 10:54 280

В 23:51 в пятницу, 11 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. «Тойота» въехала в дерево в улице Огарева. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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