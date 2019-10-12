Квартира горела ночью в Калуге

12.10.2019 10:41 313

В ночь на субботу, 12 октября, в 00:15 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.

Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на Турынинской улице.

На месте происшествия работали 15 человек и 5 спецмашин, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Фото: Pixabay.com