Квартира горела ночью в Калуге

В ночь на субботу, 12 октября, в 00:15 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге.
Огонь вспыхнул в квартире жилого дома на Турынинской улице.
На месте происшествия работали 15 человек и 5 спецмашин, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Фото: Pixabay.com
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