«Газель» сбила пешехода в Малоярославце

11.10.2019 20:39 65

Сообщение о ДТП в Малоярославеце районе поступило на пульт спасателей в 16 часов 16 минут, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Автомобиль «Газель» сбил пешехода. Помощь ему на месте оказывали медики скорой помощи, спасатели и госавтоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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