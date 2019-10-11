В трех районах прогремели взрывы

11.10.2019 20:32 88

Работы по обезвреживанию взрывоопасных находок проводились в трех районах- Думиничском, Людиновском и Жиздринском, сообщает пресс-служба областного МЧС 11 октября. Саперы взорвали 21 предмет: артиллерийские снаряды, минометные и танковые мины, ручную гранату. В случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета необходимо: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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