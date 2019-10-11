В аварии двух легковушек есть пострадавшие

11.10.2019 20:28 85

В Малоярославецком районе на 129 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля: «Форд Фьюжн» и «Лада Приора».

Как сообщает пиресс-служба областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали сотрудники скорой, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.