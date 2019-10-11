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В аварии двух легковушек есть пострадавшие

11.10.2019 20:28 0 85
В аварии двух легковушек есть пострадавшие

В Малоярославецком районе на 129 километре автодороги М-3  «Украина» столкнулись два автомобиля: «Форд Фьюжн» и  «Лада Приора».

Как сообщает пиресс-служба областного МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали сотрудники  скорой, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 


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