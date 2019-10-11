23 февраля закончилось убийством: отчим зарубил пасынка

11.10.2019 16:11 77

55-летний житель Кировского района осужден за убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

23 февраля мужчина вместе со своим пасынком распивал спиртные нрапитки, видимо отмечая праздник.

Позже мужчины поссорились и подрались. Тогда отчим схватил топор и 39 раз ударил им своего пасынка по голове, а после нанес не меньше 20 ударов руками и ногами по телу.

Молодой человек скончался на месте. Обвиняемый на суде настаивал, что он оборонялся и не согласился с приговором: ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако, апелляция не помогла и приговор вступил в законную силу.

Фото: pexels.com.