5 человек погибли на работе

11.10.2019 15:59 182

Государственная инспекция труда области сообщила о несчастных случаях, которые произошли на производствах региона в третьем квартале этого года, и о тех, кто задолжал своим сотрудникам.

Среди тех, кто не спешил своевременно платить зарплату своим сотрудникам, 8 организаций. В шести платили, но меньше МРОТ.

5 человек погибли, еще 11 получили травмы в результате несчастных случаев на производстве.

Фото: pxhere.com.