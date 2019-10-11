Жителям Колюпаново и Шопино пора запасаться свечами

11.10.2019 15:54 117

Плановые октлючения электроэнергии запланированы на 14 октября, сообщает пресс-служба горуправы.

Света не будет с 9 утра до 17 часов в Шопино( частично) и в Колюпаново( тоже частично).

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).