Большегрузам лучше не соваться в Калугу

За грузовиками массой больше 3,5 тонны, которые, несмотря на запрет, въехали в Калугу, будут следить по камерам видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба горуправы, первые камеры уже установили на пересечении Заречной улицы с Тульским шоссе и на дамбе Яченского водохранилища. Нарушителей будут штрафовать на 500 рублей.

С начала октября въезд большегрузам ограничили по семи улицам: Тульскому шоссе на участке от улицы Генерала Попова до моста через реку Оку, улицам Салтыкова-Щедрина, Гагарина, Академика Королева, Баженова, Кутузова и Набережной. В конце сентября список закрытых для грузовиков дорог был дополнен улицами Баумана, Пушкина и Смоленской. Ограничения будут действовать до 1 октября 2020 года.

Фото: горуправа Калуги.