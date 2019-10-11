В Калуге началась стрельба по мишеням

11.10.2019 13:18 268

В Калуге стартовали международные соревнования по полиатлону на призы Губернатора Калужской области, сообщает региональное министерство спорта. Участие в них примут более 100 атлетов. Сегодня состязания проходят в стрельбе из из пневматической винтовки. Победители и призеры определятся в воскресенье, 13 октября. Фото: Министерство спорта Калужской области.



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