Директор задолжал сотрудникам полмиллиона

11.10.2019 11:05 85

Прокуратура Калуги в ходе проверки установила, что в ООО «Техэнергострой» образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 11 работниками в размере более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 октября.

В адрес руководителя было внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по выплате зарплаты погашена в тот же день в полном объеме с выплатой компенсации.