Арест счетов помог рассчитаться с долгами

11.10.2019 10:40 101

35-летний житель Жуковского района задолжал государству 42 тысячи рублей по транспортному налогу, сообщает пресс-служба областной ФССП.

Добровольно погасить задолженность мужчина не спешил, тогда судебные приставы наложили запрет на любые действия с автомобилем должника и арестовали его банковские счета.

После этого должник оплатил всю сумму долга и еще три тысячи исполнительского сбора.