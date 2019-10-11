Пьяный парень решил прокатиться на угнанном авто по ночной Калуге

Полицейские «по горячим следам» задержали 18-летнего калужанина, который решил прокатиться по ночному городу на чужом авто.
Как сообщает пресс-служба областного МВД, парень уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В этот раз он открыл чужую машину, повредив замок багажника, а позже завел двигатель с помощью отвертки.
Молодой человек был остановлен автоинспекторами, которые также обнаружили, что водитель без прав находится в состоянии алкогольногот опьянения.
Машина вернулась к законному владельцу, а любитель покататься вновь стал фигурантом уголовного дела.
Фото: pxhere.com.
|
Буржуй не пройдет: уничтожили ещё 90 тонн иностранных фруктов 11.10.2019 11:11
Директор задолжал сотрудникам полмиллиона 11.10.2019 11:05
194 человека заболели боррелиозом из-за клещей 11.10.2019 10:59
Арест счетов помог рассчитаться с долгами 11.10.2019 10:40
Школьники проведут каникулы в лагерях 11.10.2019 10:01
Неизвестный одарил обнинскую больницу подушками 11.10.2019 09:40
Подросток хотел покататься, но не смог завести машину 11.10.2019 09:29
Пешеход попал под колеса «Вольво» 11.10.2019 08:39
Полицейские уничтожили наркотики без свидетелей 11.10.2019 08:05
Фермеров оштрафовали на 400 тысяч за бесхозные поля 11.10.2019 07:34
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: