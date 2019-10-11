Пьяный парень решил прокатиться на угнанном авто по ночной Калуге

11.10.2019 09:48 183

Полицейские «по горячим следам» задержали 18-летнего калужанина, который решил прокатиться по ночному городу на чужом авто.

Как сообщает пресс-служба областного МВД, парень уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В этот раз он открыл чужую машину, повредив замок багажника, а позже завел двигатель с помощью отвертки.

Молодой человек был остановлен автоинспекторами, которые также обнаружили, что водитель без прав находится в состоянии алкогольногот опьянения.

Машина вернулась к законному владельцу, а любитель покататься вновь стал фигурантом уголовного дела.

Фото: pxhere.com.