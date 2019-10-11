Пешеход попал под колеса «Вольво»

11.10.2019 08:39 235

10 октября на пульт спасателей поступило сообщение о ДТП на улице Пушкина в Калуге. Как сообщила пресс-служба областного МЧС, автомобиль «Вольво» сбил пешехода. На месте работали сотрудники скорой помощи, спастели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины. Все обстоятельства происшествия уточняются. Фото: ГУ МЧС России по КАалужской области.



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