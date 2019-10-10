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Сельского чиновника уличили в подлоге

10.10.2019 20:15 0 257
Сельского чиновника уличили в подлоге

В отношении главы поселковой управы Дзержинского района возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета в четверг, 10 октября.

По версии следствия, чиновник подписал подложные акты выполненных работ по замене канализационных труб, зная, что они не менялись.

Финотдел администрации оплатил по липовым документам 98 тысяч.

Преступление выявила прокуратура района.

Уголовное дело возбудили по двум статьям - злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Следователи устанавливают все обстоятельства дела.

Фото: Pixabay.com


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