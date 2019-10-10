Подъезды двух жилых домов в Обнинске залило в дождь

В двух домах Обнинска по улице Гагарина в дождь протекли крыши.
Вода залила подъезды и попала в квартиры, сообщило издание «НГ-Регион» в четверг, 10 октября.
Пришлось вызывать аварийную службу, отключать электричество и срочно устранять протечки.
Администрация согласовала со строителями, которые уже сорвали сроки капремонта крыш, новый план-график работ.
Чиновники сообщили, что расторгнут договор с подрядчиком, если он снова допустит необоснованные задержки.
Жильцам обещают, что к 5 ноября работы будут закончены.
Фото: Pixabay.com
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