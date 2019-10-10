Подъезды двух жилых домов в Обнинске залило в дождь

10.10.2019 19:57 188

В двух домах Обнинска по улице Гагарина в дождь протекли крыши.

Вода залила подъезды и попала в квартиры, сообщило издание «НГ-Регион» в четверг, 10 октября.

Пришлось вызывать аварийную службу, отключать электричество и срочно устранять протечки.

Администрация согласовала со строителями, которые уже сорвали сроки капремонта крыш, новый план-график работ.

Чиновники сообщили, что расторгнут договор с подрядчиком, если он снова допустит необоснованные задержки.

Жильцам обещают, что к 5 ноября работы будут закончены.

Фото: Pixabay.com