150 люков убрали с городских дорог на обочины

Специалисты Водоканала убрали 150 водопроводных колодцев с дорог в Калуге, сообщила пресс-служба предприятия в четверг, 10 октября.
Новые колодцы были смонтированы в зеленых зонах и на обочинах, что позволит работникам обслуживать сети, не мешая движению машин .
Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Фото: пресс-служба ГП Калугаоблводоканал.
|
Арест имущества сподвиг должника выплатить моральный вред 10.10.2019 20:43
Сельского чиновника уличили в подлоге 10.10.2019 20:15
Подъезды двух жилых домов в Обнинске залило в дождь 10.10.2019 19:57
Шесть улиц в Калуге обесточат на полдня 10.10.2019 19:00
«Бизнес-школу» для старшеклассников открыли в Калуге 10.10.2019 18:45
Грузовик смял микроавтобус на Киевской трассе 10.10.2019 18:16
В Обнинске судили 28-летнего извращенца 10.10.2019 18:03
Трудным подросткам рассказали об оружии 10.10.2019 16:17
Африканскую чуму свиней нашли в колбасе 10.10.2019 13:38
65-летнему водителю, сбившему ребенка, грозит 2 года 10.10.2019 13:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: