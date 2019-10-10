150 люков убрали с городских дорог на обочины

10.10.2019 19:31 205

Специалисты Водоканала убрали 150 водопроводных колодцев с дорог в Калуге, сообщила пресс-служба предприятия в четверг, 10 октября.

Новые колодцы были смонтированы в зеленых зонах и на обочинах, что позволит работникам обслуживать сети, не мешая движению машин .

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: пресс-служба ГП Калугаоблводоканал.