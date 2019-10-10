Грузовик смял микроавтобус на Киевской трассе

10.10.2019 18:16 376

Около пяти часов вечера в четверг, 10 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Бабынинском районе. На 202 километре Киевской трассы грузовик «Скания» столкнулся с микроавтобусом «Мерседес». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 24 человека и 9 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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