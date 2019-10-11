Полицейские уничтожили наркотики без свидетелей

11.10.2019 08:05 331

Прокуратура выявила нарушения в действиях кировских полицейских при уничтожении улик по решению суда, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 10 октября.

Обнаружилось, что оперативники ликвидировали наркотики без участия представителей здравоохранения и окружающей среды.

В соответствующих актах стражи порядка не указали массу и способ уничтожения запрещенных веществ.

Также выяснилось, что с 2013 года в Росгвардию не переданы 8 единиц оружия, которые по решению суда подлежат уничтожению.

Руководство МО МВД России «Кировский» обязали устранить нарушения.

Фото: Pixabay.com.