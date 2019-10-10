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Арест имущества сподвиг должника выплатить моральный вред

10.10.2019 20:43 0 139
Арест имущества сподвиг должника выплатить моральный вред

Виновнику ДТП суд назначил выплатить 250 тысяч моральной компенсации пострадавшему в аварии, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 10 октября.

Мужчина не стал выплачивать долг в установленные сроки, тогда судебные приставы навестили гражданина в его квартире в Кондрово и арестовали имущество.

В результате, кондровчанин оплатил всю сумму задолженности, а также 17,5 тысяч штрафа.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.


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