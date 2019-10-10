Трудным подросткам рассказали об оружии

10.10.2019 16:17 181

Бойцы спецотряда ФСИН «Гром» посетили воспитанников Азаровского детского дома, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 10 октября.

Сейчас в учреждении живут 56 детей в возрасте от 11 до 18 лет, большая часть из них состоит на учете в ПДН.

Подросткам показали фильм о спецподразделении, рассказали об оружии и дали подержать в руках снайперскую винтовку, пистолет Макарова и автомат Калашникова.

Также бойцы провели урок по рукопашному бою и научили ребят самым эффективным приемам.

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.