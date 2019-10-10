Африканскую чуму свиней нашли в колбасе

10.10.2019 13:38 560

Областной комитет ветеринарии проинформировал, что в колбасе вареной «Бутербродной» выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. Материал для исследования был взят со склада готовой продукции колбасного цеха АО «Итера» в Боровском районе. Лабораторная экспертиза колбасного изделия была проведена в среду, 9 октября. Специалисты устанавливают, откуда могла быть занесена АЧС, а также возможные пути распространения заразы. Фото: Pixabay.com



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