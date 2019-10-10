65-летнему водителю, сбившему ребенка, грозит 2 года

10.10.2019 13:16 315

В апреле этого года на Варшавке произошло ДТП, в котором 11-летняя девочка-пешеход получила тяжелые травмы.

65-летний водитель «УАЗа» не остановился на красный и на полном ходу сбил ребенка, переходившего дорогу по зебре на свой разрешающий сигнал светофора.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 10 октября.

Расследование закончено, материалы переданы в суд.

Мужчине грозит 2 года тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.