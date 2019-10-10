Слишком яркие права выдали нарушителя

В Калуге сотрудники ГИБДД остановили водителя «Форд Фокуса» для проверки документов.
Инспекторы обратили внимание на то, что цвета на документе были слишком яркими и заподозрили подделку.
В ходе проверки выяснилось, что удостоверение с таким же номером числились за другим гражданином, а водитель иномарки был лишен водительских прав.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 10 октября.
Мужчине грозит до 6 месяцев ареста.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.
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