Фермеров оштрафовали на 400 тысяч за бесхозные поля

11.10.2019 07:34 220

В июле прокуратура Мещевского района обнаружила, что фирма, занимающаяся животноводством, не использует свои 125 гектаров сельхозземель.

Кроме того, участки заросли сорняками и кустарником.

В отношении компании возбудили административное дело, и материалы направили в Россельхознадзор.

В результате, общество признали виновным и назначили штраф в 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 10 октября.

Фото: Pixabay.com