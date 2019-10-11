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Фермеров оштрафовали на 400 тысяч за бесхозные поля

11.10.2019 07:34 0 220
Фермеров оштрафовали на 400 тысяч за бесхозные поля

В июле прокуратура Мещевского района обнаружила, что фирма, занимающаяся животноводством, не использует свои 125 гектаров сельхозземель.

Кроме того, участки заросли сорняками и кустарником.

В отношении компании возбудили административное дело, и материалы направили в Россельхознадзор.

В результате, общество признали виновным и назначили штраф в 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 10 октября.

Фото: Pixabay.com


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