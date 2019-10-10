Полицейские раскрыли дело о нападении в центре Калуги

10.10.2019 09:59 379

В декабре прошлого года около двух часов ночи на улице Плеханова двое парней напали на одинокого прохожего.

Злоумышленники выстрелили в сторону жертвы из пневматического пистолета и потребовали отдать им деньги и ценные вещи.

Потерпевший попытался убежать, но подельники догнали его, избили и отобрали рюкзак.

Сумма похищенного имущества составила более 10 тысяч рублей.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности преступников и задержали их, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 10 октября.

Нападавшими оказались двое жителей Калуги 20 и 24 лет.

Молодым людям грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com