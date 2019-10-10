«Хендай» влетел в столб в Детчино

10.10.2019 09:25 224

В среду, 9 октября, в 20:24 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Детчино. Автомобиль «Хендай» врезался в столб на улице Советской. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей