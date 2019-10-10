Чиновники отказали одинокому инвалиду в помощи

В конце августа к омбудсмену обратилась 80-летняя жительница Калуги.
Женщина инвалид 1 группы по зрению, ветеран труда обратилась в соцзащиту с просьбой предоставить ей помощника, так как она одинока и ей сложно самой обеспечивать быт.
Но чиновники отказали старушке, ссылаясь на то, что работников не хватает.
Уполномоченный обратился в министерство труда и соцзащиты с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 9 октября.
В итоге с 1 октября пенсионерке предоставили соцработника.
Фото: Pixabay.com
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