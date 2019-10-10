Молодому инспектору грозит 5 лет тюрьмы

10.10.2019 09:09 402

В Калуге 26-летний сотрудник ГИБДД остановил пьяного водителя и предложил оплатить штраф на месте, без оформления протокола.

При передаче взятки в 10 тысяч рублей нарушителя в погонах стали задерживать сотрудники собственной службы безопасности, но злоумышленник оказал сопротивление.

Одному из полицейских мужчина прищемил руки дверью машины и протащил его около трех метров.

На помощь к пострадавшему подоспели его коллеги и задержали преступника.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 9 октября.

Бывшему инспектору грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: ГИБДД по Калужской области.