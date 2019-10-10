На Кубяка столкнулись две легковушки

10.10.2019 08:08 388

Сообщение о ДТП на улице Кубяка в Калуге поступило 9 октября в 13 часов 35 минут, сообщила пресс-служба областного МЧС,

Столкнулись автомобили «Тойота» и «Муцубиши». В результате ДТП есть пострадавший.

На месте работали медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.