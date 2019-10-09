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Виновника ДТП ищут больше месяца

09.10.2019 18:54 0 281
Виновника ДТП ищут больше месяца

Сотрудники обнинской ГИБДД  просят жителей помочь установить личность водителя, по вине которого больше месяца назад случилось ДТП, сообщает портал Obninsk.Name.

Авария произошла 30 августа около 12 часов на перекрестке улиц Курчатова и Энгельса. Водитель автомобиля Фиат Дукато (госномер О 258 КС40) допустил резкое торможение, в результате чего пожилая пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

 Установлено, что на момент ДТП в салоне указанного автомобиля находилась еще одна женщина, которая тоже получила телесные повреждения. Но ее личность до сих пор не установлена.

Из пояснений водителя следует, что он применил экстренное торможение, так как его слева обогнал неустановленный автомобиль и, оказавшись впереди Фиата, резко неожиданно остановился, после чего скрылся. До настоящего момента найти его не удалось.

Свидетелей просят позвонить  по телефонам: 8(48439)6-24-20, 8(48439)4-98-02 или 102.

Фото: Obninsk.Name.


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