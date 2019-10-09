Калужане пожаловались в Роспотребнадзор на управляющие компании

Управление регионального Роспотребнадзора подвело итоги работы в сфере ЖКХ за 9 месяцев этого года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, калужане написали 126 обращений, среди которых жалобы на сырость, плесень в подвалах и подъездах, оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества или не в полном объеме.
Из 107 рассмотренных обращений потребителей по трем проведены проверки, 42 обращения направлено по подведомственности по остальным обращениям потребителям своевременно давались разъяснения действующего законодательства.
Калужане приходили в Роспотребнадзор и на личные консультации, им также давались разъяснения и оказывалась помощь в составлении претензий.
Фото: pxhere.com.
|
Виновника ДТП ищут больше месяца 09.10.2019 18:54
В Тарусе виртуально прослушали оркестр 09.10.2019 18:37
«Шкода» и «БМВ» встретились на трассе 09.10.2019 15:53
Должников вновь ловили на трассе 09.10.2019 15:27
Во время пробежки полицейский скрутил преступников 09.10.2019 15:17
Прокуроры ищут тех, кто отравил почву в Полотняном Заводе 09.10.2019 13:39
Пожилая женщина получила банкой с кофе по голове 09.10.2019 11:28
Женщина доверилась незнакомцу и перевела ему 65 тысяч 09.10.2019 11:20
Обнинцы проверят здоровье в «поликлинике на колесах» 09.10.2019 11:03
Директор организации присвоил себе чужой «спутник» 09.10.2019 10:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: