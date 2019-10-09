Калужане пожаловались в Роспотребнадзор на управляющие компании

09.10.2019 18:46 280

Управление регионального Роспотребнадзора подвело итоги работы в сфере ЖКХ за 9 месяцев этого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, калужане написали 126 обращений, среди которых жалобы на сырость, плесень в подвалах и подъездах, оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества или не в полном объеме.

Из 107 рассмотренных обращений потребителей по трем проведены проверки, 42 обращения направлено по подведомственности по остальным обращениям потребителям своевременно давались разъяснения действующего законодательства.

Калужане приходили в Роспотребнадзор и на личные консультации, им также давались разъяснения и оказывалась помощь в составлении претензий.

Фото: pxhere.com.